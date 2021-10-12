В посольстве прокомментировали нападение на российских фанатов в Мариборе

В посольстве России в Словении прокомментировали нападение местных фанатов на болельщиков из России. Столкновение произошло после отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России. Комментарий приводит Sport24.

В посольстве РФ в Словении заявили, что как только они получили информацию о потасовке, сразу же направили запрос в полицию Марибора (где проходила игра) для выяснения деталей произошедшего. Также известно, что словенская сторона подтвердила, что один из российских болельщиков получил лёгкие травмы. В посольстве сообщили, что ему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений Марибора.

Кроме того, в сообщении говорится, что никаких официальных обращений в посольство со стороны болельщиков не поступало.

Сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1. В составе России голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров российская команда лидирует в таблице группы H, набрав 19 очков. Подопечные Карпина гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира - 2022.

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