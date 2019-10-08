Стадион португальского футбольного клуба «Бенфика» ограбили во время местных выборов.
Склад первого этажа в «Эштадиу да Луш» был ограблен в выходной день, когда на стадионе не было футбольных матчей и других мероприятий. Грабители забрали футболки и другие товары клуба, сообщает Radio Observer.
Представители «Бенфики» заявили, что сумма ущерба пока неизвестна. Инцидент уже расследуется полицией.
Ранее «Зенит» (Санкт-Петербург) дома одержал победу над «Бенфикой» со счётом 3:1 (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G, писал News.ru.
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