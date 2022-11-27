В матче «Спартака» и «Зенита» произошла массовая драка В матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» произошла массовая драка

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Родриго де Соуза Прадо («Зенит») и Шамар Николсон («Спартак») во время потасовки на матче

В Санкт-Петербурге завершился матч шестого тура группового этапа Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». В основное время встречи голов забито не было, а в серии пенальти победу одержал «Зенит» — 4:2. В перерыве между финальным свистком и началом серии 11-метровых ударов футболисты обеих команд устроили массовую драку.

Все началось с конфликта форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, а далее защитник сине-бело-голубых Родригао ногой ударил нападающего красно-белых Шамара Николсона, который ответил сопернику. Следом началась массовая драка с ударами руками и ногами, по голове и по корпусу.

По итогам потасовки по три футболиста каждой из команд получили красные карточки. В составе «Спартака» это нападающие Шамар Николсон, Александр Соболев, а также голкипер Александр Селихов. У «Зенита» были удалены защитник Родригао, полузащитник Вильмар Барриос, а также нападающий Малком.

Несмотря на поражение по пенальти, «Спартак» занял первое место в группе с 13 очками. На втором месте — «Крылья Советов», обыгравшие «Факел» (1:0), — у самарцев 12 баллов. «Спартак» и «Крылья» вышли в верхнюю сетку плей-офф. «Зенит» с 11 очками занял третье место и вышел в нижнюю сетку плей-офф. «Факел» замкнул таблицу с 0 очков и покинул турнир.

Параллельно проходил матч ЧМ в Катаре между Бельгией и Марокко: победу в нем со счетом 2:0 одержала североафриканская команда.