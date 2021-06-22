В Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы по футболу. Сборная РФ проиграла Дании в последнем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4. Слова представителя Кремля приводит «Р-Спорт».

В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что российскую сборную всё равно будут любить и за неё будут болеть.

Сборная России в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф.