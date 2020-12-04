В Краснодаре скончался отец футболистов Миранчук

Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук сообщил о смерти своего отца Андрея Миранчука.
В сторис Instagram спортсмен разместил совместное с отцом и братом Антоном фото.
Просто подумал о тебе, и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, навсегда, — подписал снимок Алексей.
Представитель администрации Петровского сельского отделения Славянского района Краснодарского края
Собеседник издания отметил, что Андрей Миранчук обратился к врачам после возвращения из командировки.
Антон и Алексей Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани. Антон защищает цвета московского «Локомотива», Алексей в настоящее время играет за «Аталанту» (Бергамо, Италия).
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент Российской академии наук академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. О смерти учёного, заражённого коронавирусом, 29 ноября рассказал заместитель президента РАН Владимир Иванов.