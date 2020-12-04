В Краснодаре скончался отец футболистов Миранчук

https://static.news.ru/photo/7c446a6c-362c-11eb-9fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: miranchuk/instagam.com

Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук сообщил о смерти своего отца Андрея Миранчука.

В сторис Instagram спортсмен разместил совместное с отцом и братом Антоном фото.

Просто подумал о тебе, и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, навсегда, — подписал снимок Алексей.

Представитель администрации Петровского сельского отделения Славянского района Краснодарского края сообщил порталу «КП-Кубань», что Андрей Миранчук скончался 3 ноября в Краснодаре после продолжительной болезни. Лучшие медики краевой больницы пытались спасти отца футболистов национальной сборной, однако их усилий оказалось недостаточно.

Собеседник издания отметил, что Андрей Миранчук обратился к врачам после возвращения из командировки.

Антон и Алексей Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани. Антон защищает цвета московского «Локомотива», Алексей в настоящее время играет за «Аталанту» (Бергамо, Италия).

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