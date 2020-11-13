В Госдуме призвали ввести систему Fan ID в России

https://static.news.ru/photo/b1cdfabc-2683-11eb-8cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался за введение паспорта болельщика (Fan ID) в России.

Эта мера необходима, мир развивается у нас в сторону глобальной цифровизации, и футбол не остаётся в стороне, — цитирует его RT.

Лебедев добавил, что эта тема долго обсуждалась с клубами и РФС. Тогда все пришли к выводу, что это оттолкнёт определённую часть болельщиков, а посещаемость на матчах и так невысокая, потому потеря одного болельщика была бы уже проблемой. Однако, по его мнению, современные реалии, связанные с пандемией, развитием цифровых технологий и необходимостью обеспечения безопасности, подталкивают к принятию данного решения и введению Fan ID.

Он также напомнил, что сегодня по-другому невозможно отследить людей, которым, к примеру, запрещено посещать стадионы. У стюардов нет средств идентификации гражданина.

Ранее персонифицированная карта болельщика (Fan ID), которая была применена на Олимпийских играх — 2014 в Сочи и чемпионате мира — 2018 по футболу в России, была признана одной из лучших, писал NEWS.ru.