https://static.news.ru/photo/eb6dfcb6-481e-11ea-acd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал провокацией информацию о невозможности сборной России по футболу участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Очередная чушь и провокация. Это компетенция ФИФА принимать решение относительно формата участия России, и то только после того, как наша сборная пройдёт отборочные соревнования, — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Он добавил, что за подобными информационными вбросами должен кто-то стоять.

Ранее арабский телеканал BeIN Sports заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, писал NEWS.ru.

Российский футбольный союз (РФС) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявили, что не получали никаких уведомлений от WADA о запрете участия российской сборной на чемпионате мира- 2022 года в Катаре.