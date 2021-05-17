В дом Неймара проник неожиданный гость с Библиями

https://static.news.ru/photo/38cd20e6-b71c-11eb-9c95-96000091f725_660.jpg Фото: neymarjr/instagram.com

Неизвестный проник на территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале (пригород Парижа). Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, неожиданным гостем бразильского футболиста стал 26-летний мужчина ангольского происхождения. В ночь с субботы на воскресенье он пробрался на территорию виллы игрока, но зайти в дом не успел, так как его задержали. В рюкзаке мужчины при задержании были найдены Библии. Он сообщил, что хотел передать «слово Божье» Неймару.

После 37-го тура во французском чемпионате ПСЖ идёт на второй строчке с 79 очками в запасе. Неймар в этом сезоне принял участие в 17 матчах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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