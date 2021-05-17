В дом Неймара проник неожиданный гость с Библиями

Неизвестный проник на территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале (пригород Парижа). Об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, неожиданным гостем бразильского футболиста
После 37-го тура во французском чемпионате ПСЖ идёт на второй строчке с 79 очками в запасе. Неймар в этом сезоне принял участие в 17 матчах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. Испанский клуб собирается купить российского футболиста и затем отправить его в аренду в подмосковные «Химки».