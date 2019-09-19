https://static.news.ru/photo/ff6de31a-dadd-11e9-ae89-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В футбольном клубе «Динамо» (Москва) рады, что французское издание France Football учредило награду лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

Безусловно, очень здорово, что такое популярное и авторитетное спортивное издание, как France Football, учредило награду в честь Льва Яшина. Очень приятно, что такая престижная награда, как приз лучшему голкиперу года, будет носить имя великого динамовца, — сказали Sport24 в пресс-службе клуба.

В «Динамо» добавили, что величайшее событие для отечественного футбола — выигрыш ЧЕ-1960 — случилось именно на французской земле и именно с Яшиным в воротах.

Лев Яшин — первый и единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (1963), он признан лучшим вратарём XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Журнал France Football учредил новую награду лучшему голкиперу европейских чемпионатов имени советского вратаря Льва Яшина. Десять номинантов премии будут объявлены 21 октября, церемония вручения пройдёт 2 декабря, писал News.ru.