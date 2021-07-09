В Англии осудили расистские оскорбления в адрес игроков сборной

Футбольная ассоциация Англии раскритиковала болельщиков национальной команды за поведение после поражения команды Гарета Саутгейта в финале чемпионата Европы — 2020. В организации в Twitter осудили расистские высказывания в адрес некоторых футболистов в соцсетях.

Как нельзя лучше понимаем, что люди, стоящие за таким отвратительным поведением, не могут быть болельщиками команды. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и будем добиваться самого сурового наказания всех виновных, — сказано в заявлении.

Перед главным матчем турнира болельщики стали участниками другого инцидента. Некоторые фанаты сборной Англии снесли ограждения и пытались попасть на стадион «Уэмбли» без билетов, аргументируя это тем, что Кубок возвращается домой.

Казалось, так и есть. Уже на второй минуте матча с итальянцами хозяевам удалось выйти вперёд. Весь первый тайм Италия пыталась отыграться, но сумела сделать это только во второй половине встречи, сделав счёт 1:1. Таким образом, команда Роберто Манчини перевела игру в овертайм, а затем дошла до серии пенальти, где оказалась сильнее (3:2). В составе англичан одиннадцатиметровые удары не реализовали Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, после чего они подверглись расистским оскорблениям.

Впоследствии ряд футбольных болельщиков, раздосадованных поражением сборной Англии, начали переворачивать урны в центре Лондона.