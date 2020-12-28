Уткин назвал роль Гинера в ЦСКА после продажи клуба

https://static.news.ru/photo/ffc8b994-496c-11eb-a9ea-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что после заключения договора между футбольным ЦСКА и Внешэкономбанком (ВЭБ) президент клуба Евгений Гинер утратил в нём власть. По его словам, Гинер в ЦСКА теперь является лишь представительской фигурой.

Гинер ЦСКА на самом деле продал, и вопросы существенные в нём он больше не решает, — отметил Уткин на Youtube-канале «Футбольный клуб».

Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена». Госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это временная мера, чтобы дать возможность клубу развиваться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в феврале 2020 года президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о стоимости акций московского клуба. По его словам, клуб и ВЭБ заказывали оценку у компании из «большой пятёрки». Они оценили ЦСКА в 24 млрд рублей, отметил Гинер.