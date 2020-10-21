«Урал» одержал победу над «Велесом» и вышел в плей-офф Кубка России

https://static.news.ru/photo/26667600-13b1-11eb-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

«Урал» одержал волевую победу над «Велесом», футболисты команды пробились в 1/8 финала Кубка России. Встреча в Домодедово завершилась со счётом 3:1.

«Велес» вёл в счёте до 86-й минуты, однако форвард «Урала» Эрик Бикфалви реализовал пенальти и сравнял результат. Через три минуты нападающий вывел свою команду вперёд, а в компенсированное время оформил хет-трик.

Ранее NEWS.ru писал, что московский «Спартак» не без труда пробился в плей-офф Кубка России. «Красно-белые» на выезде уступили красноярскому «Енисею», но всё же прошли в следующий раунд.

Матч, прошедший в Красноярске на стадионе «Центральный», завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев, автором единственного мяча стал Хуан Лескано — он отличился на 47-й минуте.