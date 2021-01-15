«Урал» объявил о трансфере полузащитника Ибрахимая

https://static.news.ru/photo/a067a0e4-57ec-11eb-9609-fa163e074e61_660.jpg Илдрен Ибрахимай Фото: vikingfotball.no

Футбольный клуб «Урал» проинформировал о трансфере правого полузащитника Илдрена Ибрахимая.

Как сообщается, футболист будет выступать под 17-м номером. Ранее 25-летний игрок выступал за «Викинг». Условия подписанного соглашения не уточняются, однако известно, что контракт рассчитан на 3,5 года.

Ибрахимай выступает за сборную Косово. На счету футболиста один сыгранный матч в январе 2020 года. Он неоднократно вызывался на сборы национальной команды.

По итогам последних двух сезонов Ибрахимай набрал 22 (11+11) очка по системе «гол плюс пас» в 57 матчах чемпионата Норвегии.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский защитник французского «Бордо» Пабло в скором времени присоединится к московскому «Локомотиву».

По данным СМИ, трансфер обойдётся «Локомотиву» в €2,5 млн, при этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.