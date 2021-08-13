Умер легендарный футболист Герд Мюллер

Скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мюнхенской «Баварии».

Сегодня мир «Баварии» стоит на месте. Немецкий рекордсмен (имеется в виду клуб. — NEWS.ru) и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет, — говорится в сообщении.

Der FC Bayern trauert um Gerd MÃ¼ller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd MÃ¼ller, der am frÃ¼hen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern MÃ¼nchen (@FCBayern) August 15, 2021

Причина не смерти не названа. Последние шесть лет спортсмен находился в доме престарелых, поскольку страдал от болезни Альцгеймера.

Герд Мюллер является чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). В составе мюнхенской «Баварии» (1964-1979) нападающий становился трёхкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Считается одним из лучших бомбардиров в истории футбола. За свою карьеру с 1963 по 1981 год он сыграл в 564 клубных матчах и забил 489 голов. В составе сборной Германии футболист выступал с 1966 по 1974 год и забил 68 голов.

В ноябре 2020 года умер Диего Марадона. Одному из величайших футболистов в истории было 60 лет. Причиной смерти стал отёк лёгких, вызванный хронической сердечной недостаточностью. В декабре скончался итальянский футболист Паоло Росси. Он страдал неизлечимой болезнью. Спортсмену было 64 года.