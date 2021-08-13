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Умер легендарный футболист Герд Мюллер

14:39, 15 августа 2021
Умер легендарный футболист Герд Мюллер Герд Мюллер Фото: Социальные сети
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Скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мюнхенской «Баварии».

Сегодня мир «Баварии» стоит на месте. Немецкий рекордсмен (имеется в виду клуб. — NEWS.ru) и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет, — говорится в сообщении.

Причина не смерти не названа. Последние шесть лет спортсмен находился в доме престарелых, поскольку страдал от болезни Альцгеймера.

Герд Мюллер является чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). В составе мюнхенской «Баварии» (1964-1979) нападающий становился трёхкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Считается одним из лучших бомбардиров в истории футбола. За свою карьеру с 1963 по 1981 год он сыграл в 564 клубных матчах и забил 489 голов. В составе сборной Германии футболист выступал с 1966 по 1974 год и забил 68 голов.

В ноябре 2020 года умер Диего Марадона. Одному из величайших футболистов в истории было 60 лет. Причиной смерти стал отёк лёгких, вызванный хронической сердечной недостаточностью. В декабре скончался итальянский футболист Паоло Росси. Он страдал неизлечимой болезнью. Спортсмену было 64 года.

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