Украинскому тренеру «Зенита» запретили работать на родине и лишили наград

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук больше не сможет заниматься футбольной деятельностью в родной стране — на Украине. Такое решение приняла местная футбольная ассоциация (УАФ).

Экс-капитана донецкого «Шахтёра» лишили лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. Также он исключён из официального реестра игроков сборных команд Украины. Больше Тимощук не сможет заниматься никакой деятельностью, связанной с футболом, в этой стране.

Уроженец Луцка Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013-го по 2015-й. В 2017 году он стал тренером команды.

Ранее с инициативой лишить Тимощука всех государственных наград выступил комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола.