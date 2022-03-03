Украинский футболист отправил Дзюбе гневное послание о спецоперации РФ

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Российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир на Украине. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств. Футболисты играют за казахстанский «Кызыл-Жар». Лобанцев является капитаном команды, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба.

На футболке украинца написано «Нет войне!», а россиянина — «За мир!». С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» Стэн...