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Украинский футболист отправил Дзюбе гневное послание о спецоперации РФ

Футболист Миколенко: «пока ты, Дзюба, молчишь, убивают мирных людей»
17:47, 01 марта 2022
Украинский футболист отправил Дзюбе гневное послание о спецоперации РФ Виталий Миколенко Фото: eplfceverton/vk.com
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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратился с гневным посланием к российскому футболисту Артёму Дзюбе. Он заявил, что пока форвард «Зенита» молчит, на Украине «убивают мирных людей». Защитник «Эвертона» отметил на странице в Instagram, что Дзюбе за это никогда не будет прощения.

Пока ты, с***, молчишь, Артём Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей з***** на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи, — написал футболист.

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств.

Футболисты вместе играют за казахстанский «Кызыл-Жар». Лобанцев является капитаном команды.

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