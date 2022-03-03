Украинский футболист отправил Дзюбе гневное послание о спецоперации РФ

Украинский футболист отправил Дзюбе гневное послание о спецоперации РФФутболист Миколенко: «пока ты, Дзюба, молчишь, убивают мирных людей»
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратился с гневным посланием к российскому футболисту Артёму Дзюбе. Он заявил, что пока форвард «Зенита» молчит, на Украине «убивают мирных людей». Защитник «Эвертона» отметил на странице в Instagram, что Дзюбе за это никогда не будет прощения.
Пока ты, с***, молчишь, Артём Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей з***** на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи, — написал футболист.
С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.
Ранее сообщалось, что российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств.
Футболисты вместе играют за казахстанский «Кызыл-Жар». Лобанцев является капитаном команды.