Украинская команда остановилась в гостинице «Россия» перед матчем ЛЧ
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
09:50, 15 сентября 2021
Фото: fcshakhtar/facebook.com
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Донецкий футбольный клуб «Шахтёр» остановился в гостинице «Россия» перед матчем Лиги чемпионов в Приднестровье. Эту информацию передаёт Sport 24. 15 сентября «Шахтёр» сыграет в Тирасполе, в столице непризнанного государства, против местной команды «Шериф» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
То, что украинская команда остановилась в гостинице «Россия», подтвердил главный тренер «Шерифа» украинец Юрий Вернидуб.
В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — сказал он.
Матч «Шериф» — «Шахтёр» начнётся в 19:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб «Зенит» проиграл английскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.