Украинская команда остановилась в гостинице «Россия» перед матчем ЛЧ

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Во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду случайно попал мячом в девушку-стюарда. Об этом сообщает В24.

По имеющимся данным, в результате инцидента девушка упала, ей была оказана медицинская помощь. При этом футболист лично убедился в том, что здоровью девушки ничего не угрожает. Матч английского «Манчестер Юнайтед»...