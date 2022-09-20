Украинцы сообщили, что сборная России по футболу отстранена от Евро-2024 Сборная России по футболу не будет присутствовать на жеребьевке Евро-2024

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу не будет присутствовать 9 октября на жеребьевке Евро-2024, сообщил Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Команду, по словам функционера, отстранят от участия в турнире.

Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдёт без России, — написал Павелко.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

15 сентября Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с требованием не допустить Россию до участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

В начале марта УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от всех международных турниров в связи с военной операцией на Украине. Также ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России.