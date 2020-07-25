«Уфа» выкупила у «Краснодара» права на полузащитника Голубева

https://static.news.ru/photo/5e3b7740-ce71-11ea-949e-fa163e074e61_660.jpg Артём Голубев Фото: golubevartem/instgaram.com

Футбольный клуб «Уфа» сообщил о выкупе у «Краснодара» прав на полузащитника Артёма Голубева.

Прошлый сезон спортсмен провёл в башкирской команде на правах аренды. Теперь же с ним подписали долгосрочный контракт (срок договорённости не уточняется). Голубев, как сообщили в пресс-службе «Уфы», стал полноправным игроком клуба.

Воспитанник «Краснодара» в прошедшем сезоне провёл 20 матчей. Всего за карьеру он принял участие более чем в 100 играх за команды разных возрастов. Сейчас Голубеву 21 год.

Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Артёма с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе, — сообщает пресс-служба клуба.

Как ранее писал NEWS.ru, «Рубин» из Казани по завершении сезона-2019/20 покинут пять человек. Из команды уходят защитники Владимир Гранат, Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.