УЕФА принял реформу Лиги чемпионов с 2024 года

https://static.news.ru/photo/9329bc08-a0ff-11eb-9101-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил реформу Лиги чемпионов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В соревнованиях примут участие 36 команд вместо 32. Обновлённая версия европейского турнира начнётся с 2024 года.

Элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию, получат новые распределительные места. Более того, после изменения формата будет существовать одна лига вместо разделения на группы участников.

В плей-офф выйдут восемь лучших коллективов, остальные команды будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Известно, что каждой команде в обновлённом турнире гарантировано 10 дополнительных игр и увеличение доходов.

Ранее 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Многие представители организаций выступили против создания нового турнира. Так, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин выразил согласие с позицией УЕФА относительно Суперлиги. По его словам, новый турнир противоречит базовым ценностям.