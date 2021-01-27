УЕФА подтвердил проведение Евро-2020 в 12 городах

https://static.news.ru/photo/857fbf76-60cc-11eb-bc71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frankhoermann/Sven Simon/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 городах, как и планировалось ранее.

Принятие решения о допуске зрителей на Евро перенесено на начало апреля, сообщает пресс-служба УЕФА.

27 января руководство союза провело встречу с представителями 12 городов, которые должны принять Евро. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что настроен оптимистично. Он выразил надежду, что в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом изменится к лучшему.

Важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы, — отметил Чеферин.

Изначально чемпионат Европы планировался к проведению в 2020 году, но был перенесён на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом УЕФА оставил 2020 год в официальном названии турнира.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября 2020 года были определены последние сборные — участницы чемпионата Евро-2020. Ими стали команды Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии. Последние вышли в финальный раунд европейского первенства в первый раз в истории.