УЕФА обвинили в двойных стандартах из-за одобрения формы сборной Украины

Одобрив форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма, УЕФА показал двойные стандарты. Об этом телеканалу «360» рассказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв.
Парламентарий отметил, что в УЕФА так не должны были поступать, поскольку организация пропагандирует честный спорт и обязана избегать подобных политических лозунгов.
Считаю, что у УЕФА двойные стандарты. С одной стороны, декларирует, что спорт должен быть вне политических лозунгов. С другой стороны, согласовывает спорную карту территории Украины. Давайте Польша Львов отнесёт к своей территории. Тогда Россия вообще должна быть с картой Российской империи, — сказал Свищёв.
По его словам, это дешёвая, неоправданная провокация, последствия которой могут быть очень серьёзными. Недальновидность УЕФА очевидна, подчеркнул Свищёв.
Новая форма украинских футболистов была представлена 6 июня. На форму нанесён контур карты Украины с Луганском, Донецком, Киевом, Львовом, Одессой, Днепром и другими городами. Однако главным атрибутом на футболке стал Крым. Также на форме разместили лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков счёл изображение Крыма на форме футболистов мелкой провокацией, недостойной нормальных людей.