УЕФА обвинили в двойных стандартах из-за одобрения формы сборной Украины

https://static.news.ru/photo/1c2bb8b6-c799-11eb-8947-96000091f725_660.jpg Фото: usdos.ukraine/facebook.com

Одобрив форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма, УЕФА показал двойные стандарты. Об этом телеканалу «360» рассказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв.

Парламентарий отметил, что в УЕФА так не должны были поступать, поскольку организация пропагандирует честный спорт и обязана избегать подобных политических лозунгов.

Считаю, что у УЕФА двойные стандарты. С одной стороны, декларирует, что спорт должен быть вне политических лозунгов. С другой стороны, согласовывает спорную карту территории Украины. Давайте Польша Львов отнесёт к своей территории. Тогда Россия вообще должна быть с картой Российской империи, — сказал Свищёв.

По его словам, это дешёвая, неоправданная провокация, последствия которой могут быть очень серьёзными. Недальновидность УЕФА очевидна, подчеркнул Свищёв.

Новая форма украинских футболистов была представлена 6 июня. На форму нанесён контур карты Украины с Луганском, Донецком, Киевом, Львовом, Одессой, Днепром и другими городами. Однако главным атрибутом на футболке стал Крым. Также на форме разместили лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков счёл изображение Крыма на форме футболистов мелкой провокацией, недостойной нормальных людей.