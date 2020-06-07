УЕФА не против возобновления чемпионата Франции в формате плей-офф

https://static.news.ru/photo/a2ddf55a-a8c7-11ea-9a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не возражает против возобновления сезона-2019/20 чемпионата Франции и завершения турнира в формате плей-офф.

Только национальные ассоциации вправе определять формат своих внутренних соревнований, в частности, принимая во внимание обстоятельства и ограничительные меры, характерные для страны, — цитирует письмо УЕФА Le Parisien.

Отмечается, что в УЕФА не видят проблем с возобновлением сезона, если он завершится 2 августа.

Сезон в Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». Президент УЕФА Александер Чеферин после этого заявил, что Франция поспешила с завершением чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона. Позже руководство «Лиона» выступило с предложением возобновить чемпионат в формате плей-офф.