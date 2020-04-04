УЕФА может исключить бельгийские клубы из Лиги чемпионов

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Футбольные клубы из Бельгии могут быть исключены из Лиги чемпионов и Лиги Европы, если они досрочно завершат национальный чемпионат. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Александер Чеферин.

По его словам, необходимо быть едиными в борьбе с пандемией. Досрочное завершение чемпионата Бельгии Чеферин назвал неправильным.

Бельгия и другие страны, которые досрочно завершат чемпионат, рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон, — заявил он изданию Spiegel.

По его словам, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определяться по итогам полностью завершившегося сезона.

Ранее совет директоров сильнейшего дивизиона чемпионата Бельгии Pro League заявил, что в текущих условиях нельзя продолжать первенство. Окончательное решение будет принято 15 апреля при участии всех клубов чемпионата.

NEWS.ru писал, что чемпионат Англии был приостановлен на неопределённый срок. Об этом заявили в АПЛ по итогам собрания акционеров клубов. Изначально турнир остановили до 4 апреля, потом возобновление чемпионата было отложено до 30 апреля.



