УЕФА допустил сборные России до 17 лет до соревнований: на каких условиях Национальные сборные по футболу смогут выступать в Европе

Фото: rfs.ru

Вечером во вторник, 26 сентября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил российским сборным, состоящим из игроков до 17 лет, вернуться к международным турнирам. Что это значит для команд из РФ, какие правила им придется соблюдать — в материале NEWS.ru.

Что именно решил УЕФА

УЕФА частично отменил отстранение российских команд от турниров под своей эгидой. Молодежные сборные, в которые входят игроки в возрасте до 17 лет, теперь смогут принимать участие в международных соревнованиях. Это решение организации касается как мужских, так и женских команд. Российские сборные вернутся в том числе в турниры, в которых уже проведена жеребьевка.

Ограничения УЕФА, которые коснулись футболистов до 17 лет, следующие:

игроки будут проводить домашние матчи на нейтральной территории;

выходить на поле без гимна России и флага;

не носить во время матча форму с государственной символикой.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций подчеркнули, что другие команды из России по-прежнему не могут принимать участие в международных соревнованиях.

Смогут ли сборные России U17 сыграть в отборе Евро-2023/24

Решение УЕФА означает, что мужская сборная России U17 сможет принять участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2023/24, который пройдет с 27 сентября по 21 ноября. По итогам будут определены 15 команд, которые сыграют в финальном этапе Евро в мае следующего года на Кипре.

Женская сборная России U17 также будет принимать участие в отборе Евро-2023/24. В финальный этап попадут восемь команд. Матчи состоятся в Швеции в мае 2024 года.

Что сказал глава УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил частичную отмену отстранения российских команд защитой детей. По его мнению, они не должны сталкиваться с дискриминацией в спорте в связи с политической ситуацией в мире.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким», — заявил Чеферин.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Президент УЕФА Александр Чеферин

В УЕФА добавили, что футбол должен нести «посыл мира и надежды». «Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне», — добавили в пресс-службе организации.

Что сказали в Госдуме о решении УЕФА

Депутат Госдумы, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал решение УЕФА важным событием в российском и международном футболе.

«Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам. Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», — приводит слова депутата ТАСС.

Фото: rfs.ru

Как бывший вице-президент ФИФА высказался о решении УЕФА

Бывший вице-президент и член исполкома ФИФА, а ныне почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал сегодняшнее решение УЕФА сюрпризом. Функционер не придерживается мнения, что это означает скорое возвращение взрослых команд на международную арену.

«Думаю, допуск связан с работой наших специалистов в структурах УЕФА. Оказалось ли данное решение сюрпризом? Думаю, что да, это сюрприз», — отметил Колосков.

Также президент РФС высказался о возможном допуске всех российских команд до международных соревнований и назвал сроки, когда это произойдет.

«Было четко заявлено президентом УЕФА Чефериным, что речи о возвращении российских команд на международные соревнования до окончания специальной военной операции на Украине (СВО) не идет», — напомнил Колосков.

Он добавил, что нужно дождаться решения РФС о том, приемлемо ли для российских сборных будет выступать на нейтральном поле, без флага и гимна.

Когда ввели санкции в отношении футболистов из России

Российский футбол отстранен от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии. Также российские клубы были отстранены от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В прошлом году в РФС состоялась дискуссия о том, не стоит ли в таких условиях покинуть УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Как на днях рассказал глава РФС Александр Дюков, было принято решение продолжить переговоры с союзом о возвращении в европейскую футбольную семью. Он полагает, что у основной сборной России еще есть шанс отобраться на чемпионат мира в 2026 году.

Ранее, 28 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. В организации тогда заявили, что у атлетов не должно быть контрактов с Вооруженными силами России (ВС РФ) и службами безопасности и они никогда не играли за армейские спортивны клубы. Команды не могут принимать участие в состязаниях. Речь шла лишь об атлетах из индивидуальных видов спорта.

УЕФА стал первой международной организацией, снявшей бан с российской национальной сборной.

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