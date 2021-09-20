У Роналду украли €288 тысяч, он этого не заметил и узнал спустя 11 лет

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мошенническим путём украли почти € 300 тысяч. Португальский форвард узнал об этом только сейчас, сообщает Jornal de Notícias.

По информации портала, в период с 2007 по 2010 год футболиста обманывала сотрудница туристической компании, которой он доверил свои кредитные карты и коды к ним. От имени игрока было забронировано более 200 поездок, которых он на самом деле не совершал. Ущерб составил € 288 тысяч. Роналду не знал о потере денег, пока информация не попала в прессу.

Отмечается, что мошенница была приговорена судом Порту к четырём с половиной годам лишения свободы условно, также она должна компенсировать ущерб футболисту ежемесячными выплатами.

16 сентября женщина-стюард, в которую Роналду попал мячом перед матчем первого раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз», рассказала, что когда 36-летний португалец подошёл проверить её состояние, она подумала, что умерла.