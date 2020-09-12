«У Хвичи сотрясение и повреждён нос»: «Рубин» с потерями одолел «Динамо»

В поединке седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) столичное «Динамо» на своём поле уступило с минимальным счётом казанскому «Рубину». Единственный мяч был забит на 31-й минуте встречи с пенальти нападающим гостей Джордже Деспотовичем после нарушения правил на Хвиче Кварацхелии. По окончании матча наставник «бело-голубых» Кирилл Новиков и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в общении с журналистами по-разному оценили этот эпизод.

Новиков: пенальти в наши ворота не было

— Мы показали в целом хорошую игру, — отметил главный тренер «Динамо». — Но получилось так, что пропустили гол с пенальти, которому предшествовала наша позиционная ошибка. Однако здесь возникает вопрос, а был ли этот пенальти. Потому что, на мой взгляд, игрок «Рубина» сначала начал «нырять», а уже потом произошло это касание со стороны нашего защитника. Моё личное мнение — пенальти в наши ворота не было. Но это, скажем так, отступление — мы занимаемся своей игрой, своей командой. К сожалению, удаление в начале второго тайма несколько сломало нашу игру, но ребята молодцы, они до конца хотели переломить ход матча. И могли забить, но результат на табло.

Кирилл Новиков fcdynamo.ru

— Не могли бы вы разобрать эпизод с удалением Николая Комличенко? За что, на ваш взгляд, нападающий «Динамо» получил вторую жёлтую карточку?

— Честно говоря, вообще нет желания говорить про судейство. Давайте лучше поговорим об игре, о моментах. А по поводу всех остальных эпизодов — есть специальная комиссия, она пусть и разберётся.

— Вплоть до пропущенного мяча игра вашей команде явно удавалась: было много голевых моментов, да и тот же Комличенко отправил мяч в ворота, хотя гол не был засчитан из-за офсайда. Что стало причиной гола в ворота «Динамо» — потеря концентрации?

— Первая причина — хорошие действия игроков «Рубина». Вторая — та самая позиционная ошибка, о которой я уже говорил. Если ты идёшь на подкат в своей штрафной площади, то должен на 100% быть уверен, что сыграешь в мяч. На мой взгляд, в данном эпизоде вполне можно было обойтись без этого подката, Ваня Ордец контролировал этот момент. Но что произошло, то произошло.

— Как прокомментируете появление в стартовом составе связки центральных защитников Иван Ордец — Роман Евгеньев и отсутствие в заявке Тони Шуньича?

— Стоит отметить, что у нас было лишь несколько дней после паузы на матчи сборных, чтобы привести футболистов в нужное состояние. Что касается отсутствия Шуньича, как известно, по нему поступило хорошее предложение из китайской лиги. Мы очень благодарны Тони за те годы, что он провёл в «Динамо», и сейчас не имеем морального права удерживать его в команде.

— На предстоящей неделе «Динамо» сыграет выездной матч в квалификации Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом». Вы уже держите в уме эту встречу?

— Проанализируем матч с «Рубином» и с понедельника начнём подготовку к игре в Тбилиси.

rubin-kazan.ru

Слуцкий: у нас пока нет опыта, чтобы сорвать дивиденды с численного преимущества

— Получилась очень быстрая игра с обоюдными шансами и моментами, — констатировал главный тренер «Рубина». — В первом тайме «Динамо» пыталось часто использовать диагональные передачи, мы же старались комбинировать и строить атаки через центральную зону. Нам удалось реализовать одну из своих атак, у соперника тоже были моменты, которые не были реализованы. Понятно, что после перерыва удаление в составе «Динамо» сильно повлияло на ход встречи. Но, к сожалению, у нас пока нет такого опыта, чтобы мы могли сорвать значительные дивиденды с такого большого численного преимущества. Даже несмотря на неравные составы, второй тайм прошёл в нервной обстановке, и у «Динамо» был, наверное, самый явный голевой момент, когда Себастьян Шиманьски отлично исполнил штрафной удар. Понятно, что у «Рубина» на контратаках было много шансов забить второй мяч, но тот штрафной, пожалуй, был самым ярким эпизодом второго тайма. Мне бы хотелось, чтобы мы лучше использовали свои моменты и более убедительно выигрывали подобные матчи.

Леонид Слуцкий rubin-kazan.ru

— Каково состояние Хвичи Кварацхелии, которого вам пришлось заменить из-за травмы ещё по ходу первого тайма?

— У Хвичи сотрясение и повреждение носа. Пока степень этого повреждения непонятна, нет информации, сломан нос или нет. Сотрясение точно не тяжёлое, поскольку Хвича спокойно мог стоять на ногах, всех узнаёт.

— Как происходил выбор вратаря на поединок с «Динамо» в отсутствие Юрия Дюпина? Почему вы предпочли Никиту Медведева, а не Ивана Коновалова? И когда сможет играть Дюпин?

— У Дюпина небольшая простуда, и он может быть готов сыграть уже в следующем матче. А выбор между Медведевым и Коноваловым мы делали исходя из их готовности и работы на тренировках.

— Хотелось бы услышать ваш комментарий по эпизоду с пенальти, поскольку ваш коллега из «Динамо» Кирилл Новиков считает, что Кварацхелия «нырял» в этом моменте.

— Мне показалось, что Хвича не «нырял», а было нарушение правил. Я ещё не видел эпизод в повторе, но, на мой взгляд, решение арбитра было верным.

rubin-kazan.ru

— В матче с «Динамо» в роли единственного форварда выступил Джордже Деспотович. Видите ли вы в будущем его связку с Иваном Игнатьевым в атаке «Рубина»?

— Довольно сложно играть в два форварда, когда их у тебя в команде всего двое. Но Деспотович сейчас действительно в хорошем состоянии, он является очень важным игроком для «Рубина», может быть полезен при стандартных положениях. Поэтому, скорее всего, одновременно с Игнатьевым Джордже не будет на поле.

— А как оцените связку Олега Шатова и Ин Бом Хвана в центре поля?

— У нас сейчас есть футболисты, способные управлять игрой и контролировать мяч в середине. Поэтому появилась возможность поменять схему на 4-3-3. Понятно, что Хван с Шатовым впервые оказались вместе на поле с первых минут, но они оба — футболисты высокого уровня, поэтому наладить взаимодействие для них не составило труда.