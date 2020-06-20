Футбол

У футболиста «Уфы» обнаружен коронавирус

20:01, 20 июня 2020 36
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тест игрока футбольного клуба «Уфа» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

21 июня «Уфа» должна провести домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.

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