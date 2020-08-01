«Саша, мы с тобой»: у футболиста «Спартака» Соболева умерла мама

У нападающего московского «Спартака» Александра Соболева умерла мама. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба .
В нашу команду пришла беда. <...> Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой, — сказано в сообщении.
Глубокие соболезнования Соболеву также выразили в сборной России по футболу.
23-летний форвард присоединился к «красно-белым» в январе 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов» за €500 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» активировал опцию выкупа трансфера Соболева. Футболист подписал с московской командой долгосрочный контракт.
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