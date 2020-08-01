«Саша, мы с тобой»: у футболиста «Спартака» Соболева умерла мама

https://static.news.ru/photo/64f9e08e-d3d6-11ea-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У нападающего московского «Спартака» Александра Соболева умерла мама. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба .

В нашу команду пришла беда. <...> Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой, — сказано в сообщении.

Глубокие соболезнования Соболеву также выразили в сборной России по футболу.

23-летний форвард присоединился к «красно-белым» в январе 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов» за €500 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» активировал опцию выкупа трансфера Соболева. Футболист подписал с московской командой долгосрочный контракт.