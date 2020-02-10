https://static.news.ru/photo/2c460f42-4c18-11ea-83b2-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Тырышкина Фото: Brescia Calcio Femminile/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Российская полузащитница французского «Генгама» Екатерина Тырышкина рассказала об однополых отношениях в женском футболе.

Это во всех видах спорта так, да и в жизни тоже. В этом нет ничего зазорного. Ко мне никто не приставал, я никогда с этим не сталкивалась, — сказала Тырышкина в передаче « КраСава » на YouTube.

Она рассказала о том, что иногда футболистки переходят из клуба в клуб парами.

Это как футболист, он же когда переезжает, берёт с собой жену. Здесь тоже самое. Если футболистку хотят видеть в команде, то её партнершу могут взять прицепом, — добавила Тырышкина.

Совет ФИФА на заседании в Шанхае объявил о том, что в женский футбол будет вложен $1 миллиард с 2019 по 2022 год. Ранее для инвестирования в женский футбол в соответствии с бюджетом текущего четырёхлетнего цикла конгрессом ФИФА была утверждена сумма в $500 млн, однако в результате соглашения о дополнительном финансировании добавили ещё $500 млн, писал ранее NEWS.ru.