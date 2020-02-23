https://static.news.ru/photo/b0c5de42-5617-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Три матча чемпионата Италии по футболу перенесли на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса.

Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, сообщает Football Italia.

Соответственно, были отменены три матча Серии А: «Интер» — «Сампдория», «Верона» — «Кальяри» и «Аталанта» — «Сассуоло». Днём ранее в Италии были отменены 42 матча в любительских и молодёжных лигах.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае, писал NEWS.ru.