https://static.news.ru/photo/5f7e234c-45e5-11ea-b3d7-fa163e074e61_660.jpg Жуан Жезус Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Три клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к бразильскому защитнику итальянской «Ромы» Жуану Жезусу.

Подписать контракт с футболистом хотят «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». «Рома» готова рассмотреть предложения, сообщает Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Жезус сыграл в 4 матчах чемпионата Италии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в английский «Тоттенхэм». Россиянина хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать Дзюбу.