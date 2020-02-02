Три клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к бразильскому защитнику итальянской «Ромы» Жуану Жезусу.
Подписать контракт с футболистом хотят «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». «Рома» готова рассмотреть предложения, сообщает Tuttomercatoweb.
В нынешнем сезоне Жезус сыграл в 4 матчах чемпионата Италии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в английский «Тоттенхэм». Россиянина хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать Дзюбу.
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