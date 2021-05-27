«Тренеришка» снова смог: как «Вильярреал» добился исторического результата

Хотите выиграть Лигу Европы, но не знаете, как это сделать? У нас есть стопроцентная формула успеха: берёте испанскую команду, добавляете к ней Унаи Эмери — вуаля! — титул ваш. Испанский специалист, известный российской публике как «тренеришка», в очередной раз стал победителем Лиги Европы. На этот раз успех пришёл с «Вильярреалом». Скромный испанский клуб обыграл именитый «Манчестер Юнайтед». Рассказываем, как «жёлтая субмарина» разобралась с манкунианцами и выиграла свой первый трофей в еврокубках.

Спорный фаворит

В преддверии финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» безоговорочным фаворитом встречи назывался британский клуб. Оно и понятно. На стороне манкунианцев более звёздный состав, история, имя, статус и прочие важные составляющие любого футбольного гранда. Но при этом скромному, ранее не выигрывавшему в еврокубках «Вильярреалу» тоже было, чем «уколоть» своего именитого соперника.

Несмотря на весь лоск британской команды, все совместные противостояния с «Вильярреалом» (всего сыграли друг против друга четыре матча) заканчивались ничейным результатом. Впрочем, есть и более актуальная статистика, чем ничейные результаты в личных встречах, последняя из которых датируется 2008 годом.

Тренер «Виьлярреала» Унаи Эмери в пятый раз за последние семь сезонов вышел в финал Лиги Европы. Причём испанский специалист выводил в решающий раунд три разных коллектива: «Севилью», «Арсенал» и «Вильярреал». Конечно, статистика — вещь коварная, а футбол — игра непредсказуемая. Однако как аргумент в пользу того, что игроки испанской команды не станут мальчиками для битья в руках грозного соперника, эту статистику можно и нужно использовать.

Оптимальные составы

К финалу Лигу Европы обе команды подошли почти в оптимальных составах. Особенно это касается состава испанской команды. За «Вильярреал» в решающем матче не смог сыграть Самуэль Чуквуэзе, но это всё-таки не ключевой футболист команды. Другое дело — отсутствие Гарри Магуайера. Капитан и один из важных игроков «красных дьяволов» не сумел восстановиться после повреждения. К счастью, остальные лидеры «МанЮнайтед» — Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани, Люк Шоу — были на месте.

Оно и к лучшему. Небольшое количество болельщиков (25%), допущенных на финал Лиги Европы, могли надеяться на классный футбол. К слову о болельщиках, на финал в Гданьск прибыли такие почётные лица, как Сэр Алекс Фергюссон и Уэйн Руни. Вот она, мощная поддержка!

Неукротимый Морено

В первые минуты встречи шла достаточно вязкая, осторожная борьба без острых моментов и явного доминирования какой-то отдельной команды, что весьма характерно для практически любого финала. По-настоящему же раскочегарили соперники только к середине первого тайма. Начиная с 22-ой минуты команды друг за другом начали создавать убойные моменты: то прострел от Шоу, то мощная комбинация от Бакка и Торреса, то опасный заброс от Гринвуда.

В такой накалённой обстановке гол являлся делом времени. Так оно и произошло. На 30-й минуте после навеса со штрафной Жерар Морено переправил мяч прямо в ворота. Собственно, совсем не удивительно, что открыл счёт в матче именно он. Испанский нападающий — ключевой игрок «жёлтой субмарины». В этом сезоне парень просто разрывает: в 46 матчах оформил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Голевой монстр какой-то, не иначе. Таким образом, с одним единственным голом и с в целом равным таймом обе команды ушли на перерыв.

Кавани создал интригу

Впрочем, недолго держалось преимущество за «Вильярреалом». Не успели команды выйти на второй тайм, как «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт, а автором гола стал блистательный (в том числе и в этом сезоне) Кавани. Уругвайский форвард забил гол после навеса с углового. Мяч к нему отскочил после серии рикошетов. Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской. 34-летний ветеран, говорили они...

Гол Кавани воодушевил его одноклубников. Манкунианцы друг за другом наступали на ворота Херонимо Рулли. «Вильярреал» только чудом не позволил «Манчестер Юнайтед» вырваться вперёд в основное время. По моментам, по владению, по качеству второй тайм был полностью за британским клубом. И это с учётом того, что за всё основное время наставник «МанЮнайтед» не сделала ни одной замены. Однако «жёлтая субмарина», как и в матче против «Арсенала», сумела выстоять. В итоге игра плавно перетекла в овертайм.

Де Хеа интригу убил

Детально обсуждать дополнительное время нет смысла. 30 минут прошли очень натужно, осторожно, а вторая 15-минутка и вовсе была потрачена на бесконечную череду остановок, разбирательств, столкновений.

А потом началась серия пенальти.... бесконечная серия пенальти. Никто из полевых игроков не допустил ни одной осечки. Таким стальным нервам можно только позавидовать! После 20 точных ударов к точке подошли голкиперы. Херонимо Рулли под стать своим одноклубникам отправил мяч прямо в сетку ворот - счёт в серии стал 11:10. А вот его оппонент Давид Де Хеа не справился с нервами и тем самым подарил скоромному испанскому клубу первую в истории победу в еврокубках.

Унаи Эмери точно король Лиги Европы!