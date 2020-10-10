Тренер Турции Гюнеш положительно оценил ничью с Россией

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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче третьего тура Лиги наций с командой России на московской «ВТБ Арене». По его словам, ничья в Москве является положительным результатом, исходя из того, что игра была выездная.

Мы знали соперника, он играл длинными передачами и в давление, был лучше в первом тайме. Но после перерыва мы прибавили, стали действовать активнее, сравняли счёт, могли забить ещё — у нас были для этого несколько моментов. Но в целом можем быть удовлетворены этим результатом, поскольку играли на выезде, — сказал Гюнеш.

Наставник турецкой сборной добавил, что это был уже третий подряд матч в гостях для его команды, что создавало определённые проблемы.

У нас были сложности, связанные с переездами, также несколько игроков травмированы. Но я вижу позитив в том, что мы провели хороший второй тайм против российской сборной и сумели добиться положительного результата, несмотря на все проблемы, — отметил турецкий тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в третьем туре группового этапа розыгрыша Лиги наций российская сборная на своём поле сыграла вничью с командой Турции — 1:1 (1:0). На 28-й минуте счёт открыл Антон Миранчук, воспользовавшийся передачей Романа Зобнина. Ответный мяч на 62-й минуте после розыгрыша штрафного забил Кенан Караман. В параллельном матче в этой же группе Лиги наций сборная Венгрии в гостях одолела сербов (1:0).