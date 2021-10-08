Не такой бренд: тренер «Легии» сравнил победы над «Спартаком» и «Лестером»

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что обыграть московский «Спартак» в Лиге Европы было приятнее, чем английский «Лестер». Его слова передаёт «Р-Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Легией» состоялся 15 сентября на «Открытие Арене». Команда Михневича на выезде выиграла со счётом 1:0.

Для болельщиков «Спартак» очень принципиальный соперник, его все знают. «Лестер» же хоть и добивался успехов в Англии, но это не такой бренд, как российский клуб. Когда же играли с англичанами, то эмоции были не такими, — сказал тренер.

Ответный матч между «Спартаком» и «Легией» состоится 9 декабря в Польше.

Ранее сообщалось, что варшавская «Легия» закупила рекламное пространство на зданиях Москвы перед матчем Лиги Европы со «Спартаком».