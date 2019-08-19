https://static.news.ru/photo/563390be-c2ba-11e9-8d05-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал победу в московском дерби против ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Конечно, дерби легким не бывает. Приятно, что на своём стадионе при огромной поддержке болельщиков мы выиграли. Первый тайм был равный, хоть ЦСКА и больше владел мячом, во втором мы были посильнее, хотя концовка игры была для нас непростой, но ребята выдержали, — передаёт слова Кононова корреспондент News.ru.

Также наставник «красно-белых» заявил, что даёт возможность проявить игрокам на любой позиции в рамках игры.

Мы даём возможность каждому игроку проявить свои лучшие качества. Моя задача не ущемлять их, а давать шанс реализовать. Они должны совершенствовать свои качества на любой позиции, но в рамках той игры, которые мы хотим видеть, — добавил он.

Кроме того, специалист отметил, что психологическое состояние вне зависимости от побед или поражений, он выдерживает.

С каждой победой я чувствую, что команда становится увереннее, и каждый игрок чувствует это. Если мы говорим про тренера, про меня, то это моя работа, критика, давление, которое идёт на меня — это «Спартак». Я его воспринимаю, оцениваю своё нахождение в «Спартаке». Я хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет. Хочу побеждать любую игру. Мы на это нацелены, — заключил он.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» обыграл московский ЦСКА со счётом 2:1 в шестом матче Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.