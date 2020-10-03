«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед», забив шесть мячей

https://static.news.ru/photo/2770c6f4-066e-11eb-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: LYNNE CAMERON via www.imago-images.de/Global Look Press

В рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и стал лишь второй командой в истории лиги, которая сумела забить на «Олд Траффорд» шесть мячей.

Поединок в Манчестере завершился с разгромным счётом 6:1 в пользу лондонцев. Хозяева забили мяч в ворота противника на второй минуте. С пенальти отличился Бруну Фернандеш.

Потом удача перешла на сторону «Тоттенхэма». По два гола за команду Жозе Моуриньо забили форварды Сон Хын-Мин и Гарри Кейн. Также отличились полузащитник Тангай Н'Домбеле и защитник Серж Орье.

На 28-й минуте с красной карточкой с поля ушёл нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Он ударил полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Ламелы по лицу.

За первый тайм манкунианцы не смогли отразить четыре гола в чемпионате Англии впервые с мая 1990 года, когда они к перерыву проигрывали «Ноттингему» со счётом 0:4.

При этом «шпоры» в истории АПЛ стали второй командой, которая забила «Манчестер Юнайтед» шесть мячей на «Олд Траффорд». Ранее это удалось только «Манчестер Сити» в октябре 2011 года (6:1).

Теперь в турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает пятое место с семью очками на счету, а «Манчестер Юнайтед» имеет в активе три очка и располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится с «Ньюкаслом» 17 октября. «Тоттенхэм» 18 октября примет на своём поле «Вест Хэм».

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