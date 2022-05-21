«Торпедо» стало чемпионом ФНЛ и вернулось в РПЛ «Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ, «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» попали в стыки

ФК «Торпедо» / Фото torpedomoscowfc/vk.com

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) завершились все матчи сезона. По их итогам московский ФК «Торпедо» стал чемпионом, а воронежский «Факел» занял второе место. Таким образом, эти команды напрямую вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ), где сыграют в следующем сезоне.

Футболисты «Торпедо» последний раз принимали участие в высшем первенстве в 2015 году, когда заняли 15-е место. В нынешнем сезоне команда финишировала первой в ФНЛ с 75 очками в активе. Московский клуб на один балл опередил ближайших преследователей.

«Факел» занял второе место. Клуб только по дополнительным показателям опередил «Оренбург». На четвёртом месте оказался «СКА-Хабаровск». Эти две команды сыграют в переходных матчах за право выступить в РПЛ.

Покинули лигу «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик», которые заняли четыре последних места.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) не поддержал решение РПЛ об увеличении числа участников соревнования с 16 до 18 команд.

По существующему регламенту сейчас в турнире выступают 16 команд, две худшие из которых вылетают из лиги напрямую, а ещё две проводят матчи с представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занявшими третье и четвёртое места.