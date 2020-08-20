«Томь» 3-й матч проведёт без зрителей из-за угрозы распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Матч пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Томью» и «Динамо-Брянс» в Томске 22 августа пройдёт без зрителей из-за ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

К сожалению, из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавируса, этот матч также пройдет без зрителей, — говорится в сообщении пресс-службы томичей.

Отмечается, что проблема с распространением COVID-19 в Сибирском регионе остается, и пока сибирские команды проводят свои домашние матчи без зрителей — Красноярск, Томск, Новосибирск и даже Омск, принимающий соперников в Домодедово.

Томский клуб после четырёх туров первенства ФНЛ занимает последнее 22-е место.

Таким образом, «Томь» уже третий домашний матч проведёт без поддержки болельщиков. Ранее фанаты не смогли посетить игру 12 августа против «Спартака-2» и 16 августа против «Иртыша» из Омска, писал NEWS.ru.