Тедеско не стал обижаться на «Урал» за шутку про свиной шашлык

https://static.news.ru/photo/3c303c2a-210b-11eb-a9e7-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско не стал критиковать пресс-службу «Урала» (Екатеринбург) за провокационную шутку в адрес «красно-белых» перед матчем двух команд в 14-м туре чемпионата России.

В проморолике, который команда из Екатеринбурга разместила в соцсетях перед игрой говорилось, что на домашнем стадионе «Урала» 7 ноября будут «жарить свиной шашлык».

Журналисты на пресс-конференции попросили Тедеско прокомментировать это высказывание. Наставник «Спартака» заметил, что когда он работал в «Шальке» (Гельзенкирхен), то сталкивался с подобными шутками и провокациями регулярно, особенно когда речь шла о противостоянии с принципиальным соперником — «Боруссией» (Дортмунд).

Если посмотреть предыдущие матчи «Урала», то не увидите такой интенсивности и агрессии, которую они продемонстрировали в игре с нами. «Спартаку» сложно играть, потому что каждый соперник настраивается максимально. Тем не менее это должно быть нашим оружием и нашим стимулом, — цитирует РИА Новости Тедеско.

Как передавал NEWS.ru, встреча «Спартака» и «Урала» завершилась вничью (2:2). Один из голов за хозяев забил выступавший в прошлом за сборную России Павел Погребняк, которому 8 ноября исполнится 37 лет.