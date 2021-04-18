Тедеско извинился за разгромное поражение «Спартака» от «Уфы»

https://static.news.ru/photo/fa31b5fa-a077-11eb-b225-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение «красно-белых» от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:3.

Хочу извиниться перед всеми болельщиками за такое поражение. Плохо играли, не было на поле ни сил, ни эмоций, мы играли как дети. Всю неделю старались поддерживать высокий темп на тренировках, говорили, как важна эта игра — это как финал, но не сделали ничего, чтобы заслужить победу, — заявил главный тренер «Спартака».

По его словам, сложно сказать, что повлияло на эту игру. Тем не менее, как утверждает немецкий специалист, у «Спартака» обычно «хорошая оборона», футболисты играют на опережение, но против уфимцев было много потерь мяча.

Мы выигрывали единоборства, верховые мячи, но подбор был за игроками «Уфы». Можно пропустить 30 голов в 30 матчах, но достойно выглядеть в первенстве. Всё относительно. Перед игрой с ЦСКА мы должны разобрать эту игру, проанализировать, как это произошло. Игроки слишком рано начали думать о предстоящем дерби, хотя главное — это матч с «Уфой», — добавил специалист.

Тедеско утверждает, что ничего не знает про скандалы вокруг клуба, но сделал всё, чтобы мотивировать клуб на эту важную игру. Однако всю вину за поражение взял на себя.

Ранее главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил игру своей команды в матче с «красно-белыми». Он рассказал, что футболисты разбирали соперника и отрабатывали моменты в обороне.

Голы в матче забили Владислав Камилов (45-я и 87-я минуты) и Филип Мрзляк (48-я минута).