https://static.news.ru/photo/b1da1cc4-1f95-11eb-bf3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб "Тамбов"/vk.com

«Тамбов» может объединиться с «Кубанью», сообщил журналист Илья Казаков.

Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и, как и они, тоже не вполне понимаю, как подобное может произойти. Не переезд команд в другой город — это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-м или 16-м местах), — написал Казаков в своём Telegram-канале.

По его словам, если не будет реконструирован стадион, то «Тамбов» по итогам сезона займёт 16-е место.

Ранее NEWS.ru писал, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на четыре матча РПЛ.

Такое решение принято в связи с нарушением против игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьского в игре 13-го тура.