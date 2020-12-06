Сёмин поделился своими воспоминаниями о Понедельнике

https://static.news.ru/photo/6f7f3342-37cc-11eb-acc0-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поделился своими воспоминаниями о футболисте и чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике.

По его словам, Понедельник — это настоящее олицетворение побед российского футбола на мировой арене. Бывший тренер «Локомотива» отметил, что ему удалось пообщаться с Понедельником в «Спартаке» в 1965 году, когда они были на международном турнире в Израиле.

Остались очень ценные воспоминания и памятная фотография. Человек с большой буквы. Очень грустно, что он нас покинул, — подчеркнул Сёмин, слова которого приводит портал Championat.com.

Виктор Понедельник скончался 5 декабря на 84-м году жизни. Футболист являлся уроженцем Ростова-на-Дону, практически всю карьеру игрока он провёл в родном городе, выступая за «Ростсельмаш» и СКА. Дважды пытался заиграть в Москве, но ни в ЦСКА, ни в «Спартаке» не провёл ни одного официального матча.

На его счету 29 матчей за сборную СССР и 20 забитых мячей. Безусловно, главный эпизод карьеры Понедельника — победный гол в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы — 1960. Футболист ушёл из жизни последним из всех игроков того состава. Также Виктор Владимирович в составе советской сборной стал серебряным призёром европейского первенства — 1964.

Как ранее писал NEWS.ru, смерть Виктора Понедельника прокомментировали в РФС. Председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян заявил, что организация окажет помощь семье легенды.