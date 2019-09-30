https://static.news.ru/photo/53271bf0-e364-11e9-8af5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подчеркнул, что главное в таком плотном графике команды — это восстановление футболистов. Об этом он рассказал журналистам на предматчевой пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».

Самое главное — восстановление, чтобы игроки физически были готовы на сто процентов к играм, — сказал Сёмин.

Специалист отметил, что у команды очень хорошее восстановление после двух великолепных матчей.

Ошибки, которые мы допустили полтора года назад, мы должны обязательно учесть. Самый важный момент в футболе — не то, что было вчера, будет завтра, а те девяносто минут, которые здесь и сейчас. И в это время мы будем действовать, а дальше жизнь покажет, — добавил Сёмин.

Сёмин подчеркнул, что в составе «Атлетико» невозможно выделить самого опасного игрока, потому что самое сильное качество — это команда, которая знает свои задачи и выполняет полностью всю программу.

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука выделил тренера испанского клуба Диего Симеоне.

Он очень эмоционально руководит командой, как и наш наставник. Как команда они играют в очень хороший прессинг. Сложно выделить определённого игрока, — сказал Чорлука.

«Локомотив» примет «Атлетико» на домашней арене 1 октября, матч начнется в 22:00 мск.

Чорлука заявил, что игроки "Локомотив" не испытывают страха перед «Атлетико», писал ранее News.ru.