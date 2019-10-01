https://static.news.ru/photo/6afd7912-e4a5-11e9-9a51-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Второй матч группового этапа Лиги чемпионов для московского «Локомотива» закончился поражением. Подопечные Юрия Сёмина уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме с разницей в десять минут (первый мяч в ворота Маринато Гильерме забил Жоау Феликс на 48-й минуте, а на 58-й с передачи Диего Коста вколотил Томас). Стоит отметить, первую «сорокапятиминутку» московский коллектив играл на равных, что и отметил главный тренер футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне.

— Как можете оценить этот матч в сравнении с играми в этом сезоне?

— Интересный получился матч, не могу назвать его самым лучшим. У нас были хорошие встречи с «Майоркой» и дерби с «Реалом». Первый тайм был примерно равный, но в перерыве мы поговорили и во втором действовали более агрессивно, лучше, сказался индивидуальный класс наших игроков, у нас всё-таки очень хорошие нападающие, как Альваро Мората, Диего Коста, Жоау Феликс. Сказался их класс, благодаря чему мы смогли дожать «Локомотив».

— Наконец-то все трое нападающих сыграли вместе. Для этого Жоау Феликс вышел на фланге, а не на своём привычном месте. Как оцените его игру?

— Да, действительно, вторым форвардом, возможно, играть удобнее, чем на правом фланге. Однако это немного другая специфика, необходимо помогать. Но я считаю, что он хорошо справился со своими обязанностями в матче против «Локомотива».

— Как вам Коке и его роль в этом матче?

— Коке очень грамотно сыграл тактически. Его не нужно как-то оправдывать, он красавец, везде помогает, но очень тяжело справляться с позицией на поле.

— Полтора года назад «Атлетико» в Москве забил «Локомотиву» 5 голов здесь же в Москве. В этот раз — два. С чем вы это связываете? Тогда «Локомотив» сыграл более открыто, а сейчас по сути выдержал неплохое давление или это просто другая команда?

— Сложно сравнить. Разные матчи, игроки, «Локомотив» изменился. Не стоит забывать, что тогда после счёта 0:3 в Мадриде, «Локомотив» был вынужден идти вперед. Сейчас была другая ситуация, «Локо» здорово сыграл в обороне и провёл качественную игру, поэтому характер матча вышел иным. Мне сложно сравнить. Это просто разные истории.

— Что скажете о Томасе?

— Я доволен тем, как он играет, тем более Томас воспитанник нашей академии, что уже само по себе очень ценно. Думаю, такого игрока была бы видеть у себя любая команда Европы, включая Италию, Германию, с его талантом и работоспособностью футболист будет развиваться, так как способен на большее.

— Как оцените развитие «Атлетико» в последних матчах?

— «Атлетико» должен всегда учиться новому, развиваться. Мы смотрим вперёд с энтузиазмом, оцениваем прошедшие встречи, но нам нужно продолжать формировать команду дальше, вычленять лучшее из каждого матча. Уверен, что после встречи с «Локомотивом» мы выберем моменты, чтобы стать ещё лучше.

Наставник хозяев поля вышел к журналистам с тяжелым вздохом. Но мы все понимаем разницу в уровне команд.

— Если кратко, то банально не хватало сил во втором тайме. Допустили элементарные ошибки после выброса аута и подачи своего углового, но мы не выдержали то давление и мощный прессинг, которое по всему полю устроил «Атлетико». Мы играли изо всех сил, помешала травма Рифата Жемалетдинова, из-за чего пришлось перестраивать игру. В целом, претензий нет, ругать игроков не за что, они отдали все силы.

— Передерживал ли мяч Смолов или нет? Первые пятнадцать минут второго тайма показались слабой частью. С чем связано?

— Потому что допустили ошибку после аута, и в стрессовой ситуации довольно сложно работать. А по Смолову могу сказать так же, как и по остальным — не получилось гол забить, у него было два хороших момента, но все допускают ошибки.

— Почему поменяли Жемалетдинова на Идову? Как поживает Лука Джорджевич?

— Мы выпускаем тех, кого считаем лучше готовыми под игру на данный момент. До этого у нас была информация по игрокам и посчитали, что с «Атлетико» лучше будет выглядеть Идову. Он может выходить на нескольких позициях, поэтому вышел в полузащите, неплохо отработал, закрыл зону за исключением углового, где допустили нелепую ошибку. Но их допускают только тогда, когда чересчур большое давление оказывают на всех участках поля. Поэтому, видимо, и ошиблись.

— Буквально через несколько минут после замены, вы меняли флангами Жоао Марио и Владислава Игнатьева. Планировали это сделать сразу тли так получилось по ходу игры? Кроме того, после встреч с «Зенитом» и «Атлетико» создаётся ощущение, что Марио и Крыховях на голову превосходят всех других игроков и больше готовы к играм такого уровня, чем остальные спортсмены, согласны ли вы с этим?

— Не совсем. Это команда, а не отдельные игроки. Крыховяк выступил на своём уровне хорошо, но были моменты, когда он должен был отдать передачу вместо того, чтобы наносить удар самостоятельно, где в лучшем позиции был Фёдор Смолов. У Марио тоже были ошибки. Мы поменяли его местами с Игнатьевым, потому что были проблемы у Мацея Рыбуса слева, когда мы не могли закрыть крайнего защитника. Когда Марио пришёл, для него это было место, при котором он выполнял оборонительные действия лучше. Поэтому произошла замена.

— Сильно ли отличается новый «Атлетико», который растёт? Что думаете насчёт Феликса?

— Команда стала моложе, она не отличается — стиль и ведение игры все те же. Как были лидерами в испанском чемпионате, так и остались. Я думаю, что «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Феликс — это будущее команды, он не просто полезен коллективу, он очень мощно играет.

— Пару дней назад вы говорили, что Алексей Миранчук может выйти на поле, однако этого не произошло. Он до сих пор не готов играть? Насколько серьёзная травма у Жемалетдинова и Смолова? Кто в ближайшие выходные окажется в строю?

— До этого надо ещё дожить, должно пройти время. Мне кажется, Жемалетдинов выпал надолго, со Смоловым ничего страшного нет. Антон ещё не скоро, Алексей вот-вот выйдет, Фарфана увидим после нового года. Но все эти травмы закономерны Матчи очень часто идут, и все они напряжённые. Организм не выдерживает, поэтому такое количество травм.

— Два матча в Лиге чемпионов «Локомотив» сыграл по схеме 4-1-4-1. К матчу против «Ювентуса» один из братьев уж точно поправится. Тогда «Локо» будет играть в свою «лигачемпионскую» игру 4-3-3 или, учитывая группу, будете играть так же?

— А что такое «лигачемпионская игра»? Это игра сломя голову вперед бежать? А? Мы так не побежим. А Миранчукам мы всегда найдём место.

— Что сказали команде после матча, если не секрет?

— Команда расстроена. Никакие особенные слова не нужны.