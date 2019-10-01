Юрий Сёмин Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Второй матч группового этапа Лиги чемпионов для московского «Локомотива» закончился поражением. Подопечные Юрия Сёмина уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме с разницей в десять минут (первый мяч в ворота Маринато Гильерме забил Жоау Феликс на 48-й минуте, а на 58-й с передачи Диего Коста вколотил Томас). Стоит отметить, первую «сорокапятиминутку» московский коллектив играл на равных, что и отметил главный тренер футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне.

Как можете оценить этот матч в сравнении с играми в этом сезоне?

— Интересный получился матч, не могу назвать его самым лучшим. У нас были хорошие встречи с «Майоркой» и дерби с «Реалом». Первый тайм был примерно равный, но в перерыве мы поговорили и во втором действовали более агрессивно, лучше, сказался индивидуальный класс наших игроков, у нас всё-таки очень хорошие нападающие, как Альваро Мората, Диего Коста, Жоау Феликс. Сказался их класс, благодаря чему мы смогли дожать «Локомотив». 

Наконец-то все трое нападающих сыграли вместе. Для этого Жоау Феликс вышел на фланге, а не на своём привычном месте. Как оцените его игру?

— Да, действительно, вторым форвардом, возможно, играть удобнее, чем на правом фланге. Однако это немного другая специфика, необходимо помогать. Но я считаю, что он хорошо справился со своими обязанностями в матче против «Локомотива». 

Как вам Коке и его роль в этом матче?

— Коке очень грамотно сыграл тактически. Его не нужно как-то оправдывать, он красавец, везде помогает, но очень тяжело справляться с позицией на поле. 

— Полтора года назад «Атлетико» в Москве забил «Локомотиву» 5 голов здесь же в Москве. В этот раз — два. С чем вы это связываете? Тогда «Локомотив» сыграл более открыто, а сейчас по сути выдержал неплохое давление или это просто другая команда?

— Сложно сравнить. Разные матчи, игроки, «Локомотив» изменился. Не стоит забывать, что тогда после счёта 0:3 в Мадриде, «Локомотив» был вынужден идти вперед. Сейчас была другая ситуация, «Локо» здорово сыграл в обороне и провёл качественную игру, поэтому характер матча вышел иным. Мне сложно сравнить. Это просто разные истории. 

— Что скажете о Томасе?

— Я доволен тем, как он играет, тем более Томас воспитанник нашей академии, что уже само по себе очень ценно. Думаю, такого игрока была бы видеть у себя любая команда Европы, включая Италию, Германию, с его талантом и работоспособностью футболист будет развиваться, так как способен на большее.

— Как оцените развитие «Атлетико» в последних матчах?

— «Атлетико» должен всегда учиться новому, развиваться. Мы смотрим вперёд с энтузиазмом, оцениваем прошедшие встречи, но нам нужно продолжать формировать команду дальше, вычленять лучшее из каждого матча. Уверен, что после встречи с «Локомотивом» мы выберем моменты, чтобы стать ещё лучше. 

Наставник хозяев поля вышел к журналистам с тяжелым вздохом. Но мы все понимаем разницу в уровне команд. 

— Если кратко, то банально не хватало сил во втором тайме. Допустили элементарные ошибки после выброса аута и подачи своего углового, но мы не выдержали то давление и мощный прессинг, которое по всему полю устроил «Атлетико». Мы играли изо всех сил, помешала травма Рифата Жемалетдинова, из-за чего пришлось перестраивать игру. В целом, претензий нет, ругать игроков не за что, они отдали все силы. 

Передерживал ли мяч Смолов или нет? Первые пятнадцать минут второго тайма показались слабой частью. С чем связано?

— Потому что допустили ошибку после аута, и в стрессовой ситуации довольно сложно работать. А по Смолову могу сказать так же, как и по остальным — не получилось гол забить, у него было два хороших момента, но все допускают ошибки. 

Почему поменяли Жемалетдинова на Идову? Как поживает Лука Джорджевич?

— Мы выпускаем тех, кого считаем лучше готовыми под игру на данный момент. До этого у нас была информация по игрокам и посчитали, что с «Атлетико» лучше будет выглядеть Идову. Он может выходить на нескольких позициях, поэтому вышел в полузащите, неплохо отработал, закрыл зону за исключением углового, где допустили нелепую ошибку. Но их допускают только тогда, когда чересчур большое давление оказывают на всех участках поля. Поэтому, видимо, и ошиблись. 

Буквально через несколько минут после замены, вы меняли флангами Жоао Марио и Владислава Игнатьева. Планировали это сделать сразу тли так получилось по ходу игры? Кроме того, после встреч с «Зенитом» и «Атлетико» создаётся ощущение, что Марио и Крыховях на голову превосходят всех других игроков и больше готовы к играм такого уровня, чем остальные спортсмены, согласны ли вы с этим?

— Не совсем. Это команда, а не отдельные игроки. Крыховяк выступил на своём уровне хорошо, но были моменты, когда он должен был отдать передачу вместо того, чтобы наносить удар самостоятельно, где в лучшем позиции был Фёдор Смолов. У Марио тоже были ошибки. Мы поменяли его местами с Игнатьевым, потому что были проблемы у Мацея Рыбуса слева, когда мы не могли закрыть крайнего защитника. Когда Марио пришёл, для него это было место, при котором он выполнял оборонительные действия лучше. Поэтому произошла замена. 

Сильно ли отличается новый «Атлетико», который растёт? Что думаете насчёт Феликса?

— Команда стала моложе, она не отличается — стиль и ведение игры все те же. Как были лидерами в испанском чемпионате, так и остались. Я думаю, что «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Феликс — это будущее команды, он не просто полезен коллективу, он очень мощно играет.

Пару дней назад вы говорили, что Алексей Миранчук может выйти на поле, однако этого не произошло. Он до сих пор не готов играть? Насколько серьёзная травма у Жемалетдинова и Смолова? Кто в ближайшие выходные окажется в строю?

— До этого надо ещё дожить, должно пройти время. Мне кажется, Жемалетдинов выпал надолго, со Смоловым ничего страшного нет. Антон ещё не скоро, Алексей вот-вот выйдет, Фарфана увидим после нового года. Но все эти травмы закономерны Матчи очень часто идут, и все они напряжённые. Организм не выдерживает, поэтому такое количество травм. 

Два матча в Лиге чемпионов «Локомотив» сыграл по схеме 4-1-4-1. К матчу против «Ювентуса» один из братьев уж точно поправится. Тогда «Локо» будет играть в свою «лигачемпионскую» игру 4-3-3 или, учитывая группу, будете играть так же? 

— А что такое «лигачемпионская игра»? Это игра сломя голову вперед бежать? А? Мы так не побежим. А Миранчукам мы всегда найдём место. 

Что сказали команде после матча, если не секрет? 

— Команда расстроена. Никакие особенные слова не нужны.

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