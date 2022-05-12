Бывший советский футболист, защитник и нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что армейскому клубу необходим опытный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР считает, что Алексей Березуцкий не справляется с ролью наставника ЦСКА.
Березуцкого пусть оценивает руководство клуба. Я не принимаю участия в тренировочном процессе, не знаю, какие установки он говорит, какой у него контакт с коллективом. Возраст у Алексея небольшой, 39 лет. Со многими футболистами он ещё играл в одной команде. Раньше я всегда говорил, что нельзя приступать к тренерской работе сразу. Нужно набить себе шишки в другой команде. В ЦСКА он пришёл на условиях свадебного генерала. Это не годится. Я ещё Роману Бабаеву говорил, что армейцам нужен хороший опытный тренер. Хотя бы он должен быть в тренерском штабе. Коллективной игры в ЦСКА нет. Работы много, и, наверное, не справляется с ней Березуцкий, – сказал Владимир Алексеевич NEWS.ru.
Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА 15 июня 2021 года после отставки Ивицы Олича. Под его руководством армейский клуб занимает четвёртую позицию в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 28 туров. Армейцы отстают от третьего места на пять очков. От пятого места их отделяется один балл. В Кубке России ЦСКА завершил участие на стадии четвертьфинала, проиграв «Спартаку».
Зимой руководство московского клуба поставило перед командой задачи выиграть Кубок России и завоевать серебряные медали нынешнего розыгрыша РПЛ.