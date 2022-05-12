Березуцкого пусть оценивает руководство клуба. Я не принимаю участия в тренировочном процессе, не знаю, какие установки он говорит, какой у него контакт с коллективом. Возраст у Алексея небольшой, 39 лет. Со многими футболистами он ещё играл в одной команде. Раньше я всегда говорил, что нельзя приступать к тренерской работе сразу. Нужно набить себе шишки в другой команде. В ЦСКА он пришёл на условиях свадебного генерала. Это не годится. Я ещё Роману Бабаеву говорил, что армейцам нужен хороший опытный тренер. Хотя бы он должен быть в тренерском штабе. Коллективной игры в ЦСКА нет. Работы много, и, наверное, не справляется с ней Березуцкий, – сказал Владимир Алексеевич NEWS.ru.