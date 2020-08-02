Суркис назвал Сёмина «хлюпиком» за его работу в киевском «Динамо»

https://static.news.ru/photo/98f883a0-d4f7-11ea-a4ef-fa163e074e61_660.jpg Юрий Семин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал период работы Юрия Сёмина в команде.

Почему у Сёмина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Сёмин проделал идеальную работу в киевском «Динамо». Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в «Динамо», — сказал Суркис в эфире программы «Мага» на телеканале «112 Украина».

Он также добавил, что во второй приход Сёмина отношение к нему уже изменилось.

Сёмин являлся тренером киевского «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.

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