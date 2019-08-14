https://static.news.ru/photo/96bccc9a-bebe-11e9-90e3-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Никулинский суд Москвы огласил решение по иску о разделе совместно нажитого имущества между футболистом Денисом Глушаковым и его экс-супругой Дарьей.

Никулинский суд Москвы разделил имущество между супругами и взыскал с Глушакова в пользу моей доверительницы 10 миллионов рублей, — цитирует ТАСС адвоката женщины Сергея Жорина.

Защитники Глушаковой требовали также взыскать с футболиста половину от 200 миллионов рублей, которые он якобы вывел на подконтрольные счета после того, как супруги расстались. Однако суд в этом отказал.

Как ранее писал News.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жены до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.