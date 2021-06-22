Страсти по Черчесову и сорванный троллинг: итоги игрового дня Евро

В очередной игровой день Евро определились еще три участника плей-офф: Англия, Хорватия и Чехия. Россияне продолжали искать виноватых в ужасном выступлении команды на турнире, а УЕФА сорвал попытку немцев устроить троллинг для венгров.



Разбор полётов

Основной темой дня для российских поклонников футбола и журналистов предсказуемо стало горькое послевкусие от бесславного выступления дружины Станислава Черчесова на Евро. Крупное поражение от Дании, конечно же, вызвало бурю эмоций у футбольных и не очень людей, каждая более-менее известная персона считала своим долгом высказаться.



Общественность разделилась на три лагеря. Первые призывали прямо сейчас сократить до МРОТ зарплату всем российским футболистам, предать их анафеме, а Черчесова если и не посадить, то уж точно выслать за 101-й километр. Доходило и до совсем экзотических и эмоциональных высказываний.



На Евро можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум результат был бы тот же, — написал в Instagram олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.



Во втором лагере оказались не менее оригинальные граждане, которые с пеной у рта доказывали состоятельность Станислава Черчесова и всячески оправдывали ту безнадегу и уныние, которой футболисты сборной России наградили своих болельщиков по итогам Евро.



Третья группа высказывающихся заняла позицию посередине. Линчевать игроков или отправлять их работать на завод не предлагали, но и о перспективе заплатить Черчесову еще несколько миллионов евро за продолжение работы с командой высказывались со скепсисом.



В таких случаях люди поступают так, как им подсказывает совесть. Не знаю, как она подскажет Черчесову, но, думаю, ему надо уходить. Этой сборной должен управлять тренер, а он ей не управляет, — рассказал Sport24 бывший главный тренер российской молодежки Николай Писарев.



Официальная же позиция руководства российского футбола остается непонятной. Информацию о возможной отставке Черчесова в РФС не комментируют. В СМИ же появилось множество вбросов и инсайдов. Одно можно точно утверждать с уверенностью: сам Черчесов уходить из команды не хочет.



Улыбка радуги

Политическую акцию с гомосексуальным оттенком, которая должна была пройти в Мюнхене, пресек УЕФА. Организация не разрешила местным организаторам встречи Евро между сборными Германии и Венгрии потроллить последних.



Мюнхенцы задумали подсветить «Альянц Арену» в цвет радуги, чем планировалось задеть венгров. Дело в том, что 15 июня парламент страны принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации в областях, касающихся гомосексуальности и транссексуальности. Немцев, почему то, это решение очень обеспокоило. Да так, что к акции Мюнхена решили присоединиться и другие города Германии.



УЕФА же намерений немецкой стороны не оценил. В союзе напомнили, что остаются политически и религиозно нейтральной организацией.

Торжество прагматизма

Один из фаворитов чемпионата Европы — сборная Англии — пока оставляет неоднозначное впечатление. После минимальной победы над Хорватией последовала сенсационная ничья в британском дерби с Шотландией, а в последнем туре команде Гарета Саутгейта предстояло встретиться с крепкой Чехией.



Англичанам удалось быстро открыть счет: Джек Грилиш на фланге накрутил соперников и сделал отличную подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Рахим Стерлинг. Казалось, быстрый гол — отличный фундамент для крупной победы, но у чехов на этот счёт было другое мнение. Команда вновь показала себя очень боеспособным коллективом и не позволяла развернуться английским звездам.

Лидерские качества

При этом, в первом тайме чехи сами неплохо атаковали и вполне могли добиться ничьей, которая позволила бы им заскочить на первое место в группе. Однако второй тайм можно вполне вычеркнуть из памяти, ведь интересных событий в нем практически не было.Англичане выиграли группу, но к качеству игры остаются большие вопросы. Молчит пока и один из лучших игроков нынешнего сезона Харри Кейн. Чехи же заняли третье место в квартете, но и четырех набранных очков им гарантированно хватает для выхода в плей-офф.

Коллега россиян по отборочной группе чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии проводит очень непростой для себя турнир, но от матча к матчу прогрессирует. После поражения от Англии последовала ничья с Чехией, а в заключительной игре с Шотландией наконец пришла победа со счетом 3:1. Причем виктория, конечно, получилась трудовой, а решающую роль в ней сыграли лидеры команды.



Победный гол шикарным ударом шведой в девятку забил Лука Модрич, третий мяч на счету Ивана Перишича, а до него у хорватов отличился полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Это второй гол представителя РПЛ на турнире. Первым стал четко исполненный Артемом Дзюбой пенальти. У шотландцев же отличился Макгрегор, правда, не Конор, а Каллум.







Победа с разницей в два мяча позволила хорватам заскочить на второе место в группе и скрасить впечатление от невнятного начала турнира. Этот успех — заслуга лидеров команды, которые в самый важный момент проявили свои качества. К сожалению, в сборной России таких футболистов не нашлось.