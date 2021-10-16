Стенка на стенку: футболисты «Спартака» и «Динамо» сцепились в матче РПЛ

«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Потасовка разгорелась после грубого подката со стороны динамовца Арсена Захаряна под защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

Арсен не попал по мячу и въехал Кофрие в голеностоп. За партнёра по команде заступился Самюэль Жиго. Он резко оттолкнул Захаряна. На защиту своего одноклубника встали и динамовцы. Первым на помощь к Арсену подоспел Вячеслав Грулёв. В оставшейся части конфликта участвовали практически все игроки, находившиеся на поле. Затем подтянулись спортсмены со скамейки запасных и даже тренеры.

Обошлось без серьёзных травм. По итогу драки арбитр Сергей Карасёв показал четыре жёлтых карточки: динамовцам Арсену Захаряну и Вячеславу Грулёву, а также игрокам «Спартака» Самюэлю Жиго и Георгию Джикии.